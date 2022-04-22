***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızJCR-Eurasia Rating, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni gözden geçirme sürecinde, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu AA+ (Tr), Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘J1+(Tr) ve görünümlerini ise ‘Stabil' olarak korumuştur. Ayrıca, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları' nı ülke tavanı olan ‘BB' olarak, görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022920BIST