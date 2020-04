***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Sayın Paydaşlarımız,Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde görülen Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi, gerek toplum sağlığına gerekse de ülke ekonomilerine verdiği zarar neticesinde daha önce tecrübe edilmemiş global bir kriz haline dönüşmüştür. Virüsün tehlikeli bir biçimde yayılmaya başladığı ilk andan itibaren Gedik Yatırım ailesi olarak biz de öncelikle tüm çalışanlarımızın, ailelerimizin, yakınlarımızın, sevdiklerimizin ve tabii ki hizmet verdiğimiz on binlerce yatırımcının sağlığını korumak amacıyla tüm tedbirleri almış bulunmaktayız.Şirket genelinde yaygın bir şekilde dönüşümlü uzaktan çalışma yapısına başarılı olarak geçerek, on binlerce yatırımcıya kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam etmekteyiz.Çalışanlarımızın ve yatırımcıların sağlığını her zaman birincil öncelik kabul ederek, dijital kanal kullanımını artırmak için bilgilendirme sayımızı artırdık. Mart 2020 döneminde, Türkiye'nin Yeni Nesil Yatırım Platformu GedikTrader kullanan ve işlem yapan yatırımcı sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre, sırasıyla %56 ve %81 artış gerçekleşmiştir.İşimizi kaliteli ve kesintisiz yaparken, Fedakar ve Kahraman Sağlık Emekçilerimizin yanında olmayı da ihmal etmedik. Hayatlarını kolaylaştırmak ve böyle bir süreçte toplum sağlığına katkı sağlayabilmek adına Şirketimiz, bugün itibariyle İstanbul Anadolu yakasında yüksek vaka sayısına sahip dört devlet hastanesinin ihtiyaçlarını tedarik ederek, 1 milyon TL tutarında ürün bağışlamıştır.Bu zorlu süreçte Gedik Yatırım olarak her zaman çalışanlarımızın ve yatırımcıların yanında olacak, gerektiğinde toplumun çıkarlarını gözeterek kararlar almaya ve elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz.Saygılarımızla,