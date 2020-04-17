***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2020 19:18
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.04.2020 tarihli toplantısında, Şirket'in 09.04.2020 tarih ve 1986 sayılı kararı uyarınca, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve 2019 yılı karından olmak üzere 52.608.000, TL artırılarak 67.392.000, -TL'den 120.000.000,-TL'na yükseltilmesine ilişkin 6102 Sayılı TTK'nın 457. maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın ekteki haliyle kabulüne karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839132
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5587
En Düşük
7,4073
18:05376,09
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -7,68
|Açılış
|: 376,09
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6393
|8,6826
|% 0,17
|
|Frank
|7,1367
|7,1797
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8401
|1,8493
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.687
|-31,63
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,28
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.476
|-46,80
|
|Tam
|2.489
|2.552
|-44,40
|
|Yarım
|1.209
|1.240
|-23,40
|
|Çeyrek
|606
|620
|-11,70
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,62
|28,62
|0,80
|