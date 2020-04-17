***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.04.2020 tarihli toplantısında, Şirket'in 09.04.2020 tarih ve 1986 sayılı kararı uyarınca, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve 2019 yılı karından olmak üzere 52.608.000, TL artırılarak 67.392.000, -TL'den 120.000.000,-TL'na yükseltilmesine ilişkin 6102 Sayılı TTK'nın 457. maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın ekteki haliyle kabulüne karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839132BIST