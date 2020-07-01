***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, 2020 yılının ilk yarısının geride kalmasıyla birlikte paydaşlarımızı sektörümüz ve şirketimizin gelişmeleri ile ilgili bilgilendirmek istedik. Ülkemizde Sermaye Piyasaları'na olan ilgi yıl başından itibaren artarak devam etmektedir. 2020 yılının başında 1.18 milyon olan hisse senedi yatırımcı sayısı, Haziran 2020 sonu itibariyle 1.6 milyona çıkmış, %35 artış göstermiştir. Buna ek olarak, elektronik ortamda yatırım hesabı açılmasının önünü açan kanun, 26 Haziran 2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi akabinde, yatırım hesabı açmak için hem süreç ciddi anlamda kısalacak, hem operasyonel maliyetler azalacak hem de sektörümüzün tabana yayılımı hızlanacaktır. Şirketimizin sektörde öncü pozisyonuyla bu gelişimden olumlu anlamda fayda sağlayacağını düşünüyoruz. 2020 yılının ikinci çeyreğinde, 2019 yılının aynı döneminde göre 1) Yeni açılan yatırım hesabı sayısı yaklaşık %400 artmıştır, 2) Hisse senedi işlemi yapan yatırımcı sayısı yaklaşık %85 artmıştır, 3) Herhangi bir üründe işlem yapan yatırımcı sayısı yaklaşık %60 artmıştır, 4) GedikTrader üzerinden işlem yapan yatırımcı sayısı yaklaşık %140 artmıştır, 5) Sadece 2020 yılı Haziran ayında GedikTrader'ı kullanan yatırımcı sayısı, 2019 yılı toplamıdan %16 fazladır. Kuruluş yılımız olan 1991 yılından itibaren Sermaye Piyasaları'nın gelişimi için çalışan Şirketimiz, önümüzdeki dönemde yatırımcılara kaliteli hizmet sunmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853640BIST