***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 08:53
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız, 2020 yılının ilk yarısının geride kalmasıyla birlikte paydaşlarımızı sektörümüz ve şirketimizin gelişmeleri ile ilgili bilgilendirmek istedik. Ülkemizde Sermaye Piyasaları'na olan ilgi yıl başından itibaren artarak devam etmektedir. 2020 yılının başında 1.18 milyon olan hisse senedi yatırımcı sayısı, Haziran 2020 sonu itibariyle 1.6 milyona çıkmış, %35 artış göstermiştir. Buna ek olarak, elektronik ortamda yatırım hesabı açılmasının önünü açan kanun, 26 Haziran 2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi akabinde, yatırım hesabı açmak için hem süreç ciddi anlamda kısalacak, hem operasyonel maliyetler azalacak hem de sektörümüzün tabana yayılımı hızlanacaktır. Şirketimizin sektörde öncü pozisyonuyla bu gelişimden olumlu anlamda fayda sağlayacağını düşünüyoruz. 2020 yılının ikinci çeyreğinde, 2019 yılının aynı döneminde göre 1) Yeni açılan yatırım hesabı sayısı yaklaşık %400 artmıştır, 2) Hisse senedi işlemi yapan yatırımcı sayısı yaklaşık %85 artmıştır, 3) Herhangi bir üründe işlem yapan yatırımcı sayısı yaklaşık %60 artmıştır, 4) GedikTrader üzerinden işlem yapan yatırımcı sayısı yaklaşık %140 artmıştır, 5) Sadece 2020 yılı Haziran ayında GedikTrader'ı kullanan yatırımcı sayısı, 2019 yılı toplamıdan %16 fazladır. Kuruluş yılımız olan 1991 yılından itibaren Sermaye Piyasaları'nın gelişimi için çalışan Şirketimiz, önümüzdeki dönemde yatırımcılara kaliteli hizmet sunmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853640
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
0
En Düşük
0
18:056,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8568
En Düşük
6,8445
18:057,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
18:05393,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 393,16
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
393,43
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4570
|8,4994
|% -0,21
|
|Frank
|7,2083
|7,2517
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|3,64
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.625
|-1,00
|
|Tam
|2.615
|2.628
|4,30
|
|Yarım
|1.270
|1.286
|2,10
|
|Çeyrek
|635
|644
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,01
|
|B. Petrol
|41,57
|41,57
|0,30
|
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