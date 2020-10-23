***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizde Uluslararası Kurumsal Satış' tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Murat Tanrıöver 23.10.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Sayın Tanrıöver' e Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883441BIST