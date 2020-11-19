***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2020 18:29
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım olarak, dijital kanallarımızın yanı sıra Türkiye'nin 26 ilinde 38 şubemiz ve 360'ı aşkın çalışanımızla, Sermaye Piyasaları yatırımcılarına kaliteli hizmet vermek için çalışmaktayız. Şirketimiz ve PTT arasında 09/11/2020 tarihinde imzalanan protokol ile Türkiye Cumhuriyeti genelinde 81 il ve yaklaşık 4.500 PTT noktasında Gedik Yatırım'da hesap açma işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Bu anlaşma çok sayıda yeni yatırımcının Sermaye Piyasaları ile ilk defa tanışmasını sağlayacak ve süreci kolaylaştıracaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889282
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5786
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -0,1374
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:058,9961
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -0,1541
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
18:05453,27
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -10,86
|Açılış
|: 453,27
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5768
|7,5786
|% -1,78
|
|Euro
|8,9814
|8,9961
|% -1,68
|
|Sterlin
|9,9961
|10,0462
|% -2,10
|
|Frank
|8,2794
|8,3293
|% -1,82
|
|Riyal
|2,0159
|2,0260
|% -1,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-10,43
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,73
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,03
|44,03
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ATAGY
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 965 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CASA, SKTAS, IZTAR, KLMSN, PKENT, YESIL, SEKUR, GUBRF, SAFKR
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARKA, MARTI, EUYO, YBTAS