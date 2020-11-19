***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım olarak, dijital kanallarımızın yanı sıra Türkiye'nin 26 ilinde 38 şubemiz ve 360'ı aşkın çalışanımızla, Sermaye Piyasaları yatırımcılarına kaliteli hizmet vermek için çalışmaktayız. Şirketimiz ve PTT arasında 09/11/2020 tarihinde imzalanan protokol ile Türkiye Cumhuriyeti genelinde 81 il ve yaklaşık 4.500 PTT noktasında Gedik Yatırım'da hesap açma işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Bu anlaşma çok sayıda yeni yatırımcının Sermaye Piyasaları ile ilk defa tanışmasını sağlayacak ve süreci kolaylaştıracaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889282BIST