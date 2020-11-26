***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 18:52
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin "Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No : 22 Kat: 2 İç Kapı No : 2 Merkez / Çanakkale" adresinde şube açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890192
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
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|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
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|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
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|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
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|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
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|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
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|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
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|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
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|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
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|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
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|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
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|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
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|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
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|YKBNK
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|1.526.352.772
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|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
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|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
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|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
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|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8789
|7,8848
|% -0,85
|
|Euro
|9,3876
|9,3991
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,4788
|10,5314
|% -1,32
|
|Frank
|8,6624
|8,7146
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0957
|2,1062
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|3,18
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,05
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|B. Petrol
|47,72
|47,72
|-0,81
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