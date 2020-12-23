***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 20:07
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2020 - 26.11.2020 - 30.10.2020 - 26.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulu'nun 23.12.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Kuruluş işlemleri tamamlanan Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi' ne 26.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile 1.5 Milyon TL' lik yatırım yapılmasına karar verilmişti. Aldığımız karara ek olarak, şirketin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 200.000 TL ilave yatırım yapılmasına ve toplam 1.700.000 TL'nin şirkete sermaye avansı olarak verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894635
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|612,80
|118.806.129
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|336.970.463
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.938.711
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.324.206
|% 10,00
|
|POLTK
|368,50
|2.117.393
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,96
|2.126.707
|% -10,00
|
|PAMEL
|16,93
|991.522
|% -9,99
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|CASA
|100,50
|2.372.705
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|1.166.727
|% -9,92
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|HLGYO
|3,73
|236.330.529
|% -9,90
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|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
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|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,32
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|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
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|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
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|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,6338
|7,6406
|% -0,24
|
|Euro
|9,3047
|9,3157
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,2703
|10,3218
|% 0,69
|
|Frank
|8,5601
|8,6116
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0283
|2,0384
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.873
|1.874
|12,05
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|Altın Gr.
|460
|460
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,09
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|1,18
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Seans Raporu
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17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
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Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
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