***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2020 - 26.11.2020 - 30.10.2020 - 26.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulu'nun 23.12.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Kuruluş işlemleri tamamlanan Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi' ne 26.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile 1.5 Milyon TL' lik yatırım yapılmasına karar verilmişti. Aldığımız karara ek olarak, şirketin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 200.000 TL ilave yatırım yapılmasına ve toplam 1.700.000 TL'nin şirkete sermaye avansı olarak verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894635BIST