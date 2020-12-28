***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 19:16
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Yönetim kurulu üyeleri 28.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplandı.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şişli Şubesi adı altında faaliyet gösteren Şişli Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği " Esentepe Mahallesi Ecza Sokak N: 6 Safter İş Merkezi K:2 Şişli-İstanbul" adresinden " Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Dış Kapı N201 Loft Residance İç Kapı N 50 Şişli /İSTANBUL " adresine nakledilmesine,
1. Şişli Şubesinin 28.12.2020 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,
2. İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895275
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -0,1437
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4047
18:059,0796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -0,1624
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0401
18:05448,30
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -10,29
|Açılış
|: 448,30
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4354
|7,4426
|% -1,89
|
|Euro
|9,0567
|9,0796
|% -1,76
|
|Sterlin
|9,9779
|10,0280
|% -2,64
|
|Frank
|8,3261
|8,3763
|% -1,84
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% -1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-3,42
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,85
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,91
|50,91
|-0,43
|