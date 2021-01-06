***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 19:26
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Yönetim kurulu üyeleri 06.01.2021 tarihinde şirket merkezinde toplandı.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara Şubesi adı altında faaliyet gösteren Ankara Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği "Sümer 1. Sk. No : 13 Daire: 3 Çankaya/ANKARA" adresinden "Mustafa Kemal Mah. 2157 Sk. Dış Kapı No : 2 İç Kapı No : 11 Çankaya/ ANKARA " adresine nakledilmesine,
1. Ankara Şubesinin 06.01.2021 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,
2. İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897488
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3057
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0809
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
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7,3925
En Düşük
7,2664
18:058,9926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0930
|Açılış
|: 9,0350
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|Önceki Kapanış
|: 9,0900
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En Düşük
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18:05447,61
En Yüksek
|Değişim
|: -3,31%
|| -15,35
|Açılış
|: 447,61
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|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2914
|7,2947
|% -1,24
|
|Euro
|8,9730
|8,9764
|% -1,20
|
|Sterlin
|9,8992
|9,9489
|% -1,38
|
|Frank
|8,2579
|8,3076
|% -1,40
|
|Riyal
|1,9409
|1,9507
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-45,62
|
|Altın Gr.
|447
|448
|-15,45
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,24
|
|B. Petrol
|54,49
|54,49
|0,89
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