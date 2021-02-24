***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 19:30
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin "Dere Mah. Ordu Cad. Dış Kapı No : 3 İç Kapı No : 2 Bandırma / BALIKESİR " adresinde şube açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912420
BIST
18:051.483
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
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|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
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|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
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|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
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|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
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|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
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|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
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|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
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|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
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|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
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|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
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|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
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|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,1786
|7,1831
|% 1,10
|
|Euro
|8,7161
|8,7222
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,0845
|10,1351
|% 0,85
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|Frank
|7,8713
|7,9187
|% 0,66
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|Riyal
|1,9080
|1,9176
|% 1,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-6,23
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|Altın Gr.
|415
|415
|2,41
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|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
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|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,14
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|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
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|B. Petrol
|66,06
|66,06
|1,58
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