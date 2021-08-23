***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 18:30
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulu'nun 23.08.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Sayın Mehmet Şengün Pazarlama Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Genel Müdür Yardımcımıza ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur. MEHMET ŞENGÜN 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Finans alanında Louisiana State Üniversitesi'nde tamamladı. 1999 yılında Citibank'ta iş hayatına başladıktan sonra sırasıyla Millenniumbank ve BankPozitif'te Pazarlama ve Dijital Kanalların Yönetiminden Sorumlu olarak çalıştı. 2012-2015 yılları arasında yurt dışında Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra 2015- 2021 yılları arasında sigorta sektöründe ERGO Sigorta ve HDI Sigorta'da Pazarlama Grup Müdürü olarak kariyerine devam etti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960079
BIST
18:051.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
18:058,4442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0404
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
8,4991
En Düşük
8,4319
18:059,9301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,4147
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2877
|
9,9734
En Düşük
9,8977
18:05489,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,63
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|436,70
|211.538.484
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|ALCAR
|323,80
|98.050.520
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.346.783
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|157.641.151
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.440.439
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.774.929
|% -9,95
|
|DAGI
|3,77
|17.618.676
|% -7,82
|
|TUCLK
|12,91
|27.896.976
|% -5,00
|
|BRKO
|1,00
|1.678.300
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|THYAO
|12,49
|867.320.780
|% 1,88
|
|SASA
|27,98
|689.079.008
|% 0,29
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,86
|228.240.704
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|295.007.452
|% 1,57
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|AKBNK
|5,70
|493.422.052
|% 1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4349
|8,4442
|% -0,48
|
|Euro
|9,9063
|9,9301
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,5529
|11,6108
|% 0,26
|
|Frank
|9,2106
|9,2661
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|22,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,13
|
|B. Petrol
|68,32
|68,32
|3,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VESBE
Yüzde 9.95 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 065 adet işlem
-
17:56RHEAG
Yüzde 6.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 187 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, EREGL
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.29 ) 1, 294
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, MAALT, GESAN, ATATP, SKTAS, DARDL, IDGYO, BRYAT, BRLSM, GSDDE