***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulu'nun 23.08.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Sayın Mehmet Şengün Pazarlama Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Genel Müdür Yardımcımıza ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur. MEHMET ŞENGÜN 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Finans alanında Louisiana State Üniversitesi'nde tamamladı. 1999 yılında Citibank'ta iş hayatına başladıktan sonra sırasıyla Millenniumbank ve BankPozitif'te Pazarlama ve Dijital Kanalların Yönetiminden Sorumlu olarak çalıştı. 2012-2015 yılları arasında yurt dışında Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra 2015- 2021 yılları arasında sigorta sektöründe ERGO Sigorta ve HDI Sigorta'da Pazarlama Grup Müdürü olarak kariyerine devam etti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960079BIST