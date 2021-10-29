***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.10.2021 20:28
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizde Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Özkan Öz 29.10.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Sayın Öz' e Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973263
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0869
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6317
En Düşük
9,5185
12:3511,1231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0249
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,2256
En Düşük
11,0834
12:35550,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,40
|Açılış
|: 550,62
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
556,03
En Düşük
545,77
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6076
|9,6144
|% 0,91
|
|Euro
|11,1153
|11,1231
|% -0,22
|
|Sterlin
|13,1219
|13,1877
|% 0,15
|
|Frank
|10,4586
|10,5216
|% 0,52
|
|Riyal
|2,5545
|2,5673
|% 0,88
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-16,36
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-0,05
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
DOBUR, RALYH, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
KZBGY, DESPC, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
BIOEN, KRGYO, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
KTSKR, TURSG, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
DOGUB, ZRGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında