***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızYönetim kurulu üyeleri 29.11.2021 tarihinde şirket merkezinde toplandı.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağdat Caddesi Şubesi adı altında faaliyet gösteren Bağdat Caddesi Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği " Bağdat Cad. Esen Apt. No :351/5 Kadıköy İstanbul " adresinden " Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sk. Dış Kapı No : 1 İç Kapı No : 8 Kadıköy / İstanbul " adresine nakledilmesine,1. Bağdat Caddesi Şubesinin 29.11.2021 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,2. İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980125BIST