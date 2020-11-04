***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka ArzYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.02.2021Vade (Gün Sayısı) 89Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,21Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFGDKM22112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,96813Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.02.2021Kayıt Tarihi 29.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.02.2021Ek AçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanan Yurt içinde ve toplam 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 30.000.000 -TL nominal değerli, iskontolu, 89 gün vadeli finansman bonosu ihracının dördüncü dilimi 2-3 Kasım 2020 tarihlerinde halka arz edilmiştir. 89 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal tutarlı, TRFGDKM22112 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %13,50 yıllık bileşik faiz oranı 14,21 olup, fiyatı 0,96813 TL' dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 GEDIK YATIRIM FINANSMAN BONOSU SATIS DUYURUSU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886156BIST