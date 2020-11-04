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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.11.2020 17:07
GÜNCEL HABERLER



İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 37.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 142
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,99
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFGDKMK2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.500.000
İhraç Fiyatı 0,96708
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.11.2020
Kayıt Tarihi 03.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 37.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca halka arz edilmek süretiyle ihraç edilen 142 gün vadeli 37.500.000 -TL nominal tutarlı TRFGDKMK2016 ISIN Kodlu finansman bonosunun bugün itibariyle (04.11.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886157


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UFUK 11,66 99.771 % 10,00  
PKENT 715,10 175.200 % 10,00  
KLGYO 11,45 30.866.671 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 72.309.797 % 9,99  
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Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
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