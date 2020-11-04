***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 37.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.11.2020Vade (Gün Sayısı) 142Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,99Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFGDKMK2016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.500.000İhraç Fiyatı 0,96708Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.11.2020Kayıt Tarihi 03.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 37.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca halka arz edilmek süretiyle ihraç edilen 142 gün vadeli 37.500.000 -TL nominal tutarlı TRFGDKMK2016 ISIN Kodlu finansman bonosunun bugün itibariyle (04.11.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886157BIST