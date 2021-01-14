***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 40.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.05.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 19.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2021İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.02.2021 19.02.2021 22.02.20212 24.03.2021 23.03.2021 24.03.20213 22.04.2021 21.04.2021 22.04.20214 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYurtiçinde, toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizin bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirmek üzere halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/430 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Ortaklığımız, 600.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 40.000.000 TL tutarlı (talep gelmesi halinde 60.000.000 TL) nominal değerli, 120 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 14.01.2021 tarih ve E-29833736-105.02.02-237 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin talep toplama tarihleri 19-20 Ocak 2021 olarak belirlenen 21 Ocak 2021 ihraç tarihli, 40 milyon TL nominal tutarlı (+20 milyon TL ek satış), 120 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. Değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine ilişkin fiyatına baz teşkil edecek Yıllıklandırılmış Basit Kupon Oranı kupon hesaplama tarihleri arasında açıklanan günlük BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı' nın (TLREF) bir aylık aritmetik ortalaması kullanılacaktır. Gedik Yatırım tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının kupon faizine %0,75(75 baz puan) oranında ek getiri eklenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902210BIST