***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 75.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.02.2022Vade (Gün Sayısı) 337Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGDKM22211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 11Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No 22.04.2021 26.04.2021 1,6722 26.05.2021 25.05.2021 26.05.20213 25.06.2021 24.06.2021 25.06.20214 27.07.2021 26.07.2021 27.07.20215 27.08.2021 26.08.2021 27.08.20216 27.09.2021 24.09.2021 27.09.20217 27.10.2021 26.10.2021 27.10.20218 26.11.2021 25.11.2021 26.11.20219 27.12.2021 24.12.2021 27.12.202110 26.01.2022 25.01.2022 26.01.202211 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKM22211 ISIN Kodlu 100.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 1. kupon faiz oranı %1,6720 olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930631BIST