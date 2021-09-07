Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.09.2021 18:28



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 301
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGDKMA2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 10

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 1,4036 1.052.699,99 Evet
2 12.04.2021 09.04.2021 12.04.2021 1,5627 1.172.024,97 Evet
3 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 1,5209 1.140.674,97 Evet
4 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 1,5579 1.168.424,98 Evet
5 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 1,5136 1.135.199,98 Evet
6 09.08.2021 06.08.2021 09.08.2021 1,6133 1.209.974,98 Evet
7 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 1,5582
8 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021
9 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021
10 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKMA2117 ISIN Kodlu 75.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 7. kupon faiz oranı %1,5582 olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962380


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.434
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.455  
Önceki Kapanış :  1.434  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.433
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 29,28 12.013.935 % 9,99  
KONTR 67,70 128.367.144 % 9,99  
DESA 9,91 9.050.879 % 9,99  
DIRIT 5,73 1.128.529 % 9,98  
KTSKR 79,45 100.041.440 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4621 8,4640 % 0,02  
Euro 10,0249 10,0415 % 0,25  
Sterlin 11,6220 11,6802 % 1,29  
Frank 9,1426 9,1976 % 1,10  
Riyal 2,2498 2,2611 % 1,38  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 0,48  
Altın Gr. 487 487 5,48  
Cumhuriyet 3.220 3.269 17,00  
Tam 3.204 3.287 18,15  
Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 23,98 24,00 0,06  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,01  
B. Petrol 72,73 72,73 0,13  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru