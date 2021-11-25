***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.01.2022Vade (Gün Sayısı) 334Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN TRFGDKM12212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 11Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,3427 1.007.024,99 Evet2 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 1,6194 1.214.549,98 Evet3 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 1,5657 1.174.274,95 Evet4 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 1,5641 1.173.074,93 Evet5 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 1,6663 1.249.724,92 Evet6 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 1,6123 1.209.224,9 Evet7 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 1,6096 1.207.199,9 Evet8 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 1,4757 1.106.774,87 Evet9 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 1,311410 27.12.2021 24.12.2021 27.12.202111 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKM12212 ISIN Kodlu 75.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 9. kupon faiz oranı %1,3114 olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979665BIST