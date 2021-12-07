***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.12.2021Vade (Gün Sayısı) 301Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGDKMA2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 1,4036 1.052.699,99 Evet2 12.04.2021 09.04.2021 12.04.2021 1,5627 1.172.024,97 Evet3 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 1,5209 1.140.674,97 Evet4 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 1,5579 1.168.424,98 Evet5 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 1,5136 1.135.199,98 Evet6 09.08.2021 06.08.2021 09.08.2021 1,6133 1.209.974,98 Evet7 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 1,5582 1.168.649,99 Evet8 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,5315 1.148.624,99 Evet9 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021 1,4635 1.097.624,99 Evet10 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 1,2951Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFGDKMA2117 ISIN Kodlu 75.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 10. kupon faiz oranı %1,2951 olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981671BIST