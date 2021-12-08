***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.12.2021 20:29
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
T
17:592.030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,57
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:5913,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1022
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:5915,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0612
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:59787,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,03
|Açılış
|: 787,87
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|NIBAS
|11,44
|45.735.019
|% 10,00
|
|FLAP
|2,86
|122.203.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|60,55
|5.222.438
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.362.639
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.744.802
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.824.242
|% -9,95
|
|THYAO
|22,14
|4.908.264.048
|% 8,64
|
|SISE
|15,44
|4.885.694.961
|% 3,69
|
|KRDMD
|10,52
|4.064.631.452
|% 6,48
|
|GARAN
|11,87
|3.218.092.166
|% -0,92
|
|ASELS
|24,84
|3.095.632.406
|% 3,93
|
|EKGYO
|2,54
|1.280.924.575
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,60
|1.744.286.786
|% -0,83
|
|KRDMD
|10,52
|4.064.631.452
|% 6,48
|
|SISE
|15,44
|4.885.694.961
|% 3,69
|
|GARAN
|11,87
|3.218.092.166
|% -0,92
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7879
|13,7895
|% 0,75
|
|Euro
|15,5810
|15,6110
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,1459
|18,2369
|% 0,69
|
|Frank
|14,8526
|14,9421
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6666
|3,6850
|% 0,94
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-10,31
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,40
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|-0,85
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS