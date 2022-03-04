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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

04.03.2022 18:30
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

0,02 7,775 75.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 18.02.2022 25.000 0,01 7,5 125.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.02.2022 25.000 0,01 7,5 150.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 22.02.2022 50.000 0,02 7,275 175.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 24.02.2022 100.000 0,04 6,8 225.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 28.02.2022 25.000 0,01 7 325.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.03.2022 125.000 0,05 7,08 350.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 03.03.2022 100.000 0,04 7 475.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 04.03.2022 50.000 0,02 7 575.000 -

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 04.03.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 04.03.2022 tarihinde 7,00 TL fiyattan 50.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 625.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,25) Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007454


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Tam 5.890 6.039 100,41  
Yarım 2.847 2.921 48,57  
Çeyrek 1.428 1.461 24,29  
Gümüş.Ons 25,55 25,58 0,37  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 0,27  
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