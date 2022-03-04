***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
04.03.2022 18:30
0,02 7,775 75.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 18.02.2022 25.000 0,01 7,5 125.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.02.2022 25.000 0,01 7,5 150.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 22.02.2022 50.000 0,02 7,275 175.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 24.02.2022 100.000 0,04 6,8 225.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 28.02.2022 25.000 0,01 7 325.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.03.2022 125.000 0,05 7,08 350.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 03.03.2022 100.000 0,04 7 475.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 04.03.2022 50.000 0,02 7 575.000 -
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 04.03.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 04.03.2022 tarihinde 7,00 TL fiyattan 50.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 625.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,25) Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007454
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0613
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0451
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,4931
18:05894,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 15,74
|Açılış
|: 894,91
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
899,31
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1702
|14,1755
|% 0,43
|
|Euro
|15,4969
|15,5989
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7165
|18,8103
|% -0,29
|
|Frank
|15,4030
|15,4958
|% 0,66
|
|Riyal
|3,7756
|3,7945
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|24,71
|
|Altın Gr.
|898
|898
|19,17
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,27
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,27
|
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