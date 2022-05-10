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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

10.05.2022 18:19
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 10.05.2022 tarihli pay geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.900.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 25.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GEDIK, TREGDKM00012 15.02.2022 25.000 0,01 8,01 0 -
GEDIK, TREGDKM00012 16.02.2022 50.000 0,02 8 25.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 17.02.2022 50.000 0,02 7,775 75.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 18.02.2022 25.000 0,01 7,5 125.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.02.2022 25.000 0,01 7,5 150.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 22.02.2022 50.000 0,02 7,275 175.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 24.02.2022 100.000 0,04 6,8 225.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 28.02.2022 25.000 0,01 7 325.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.03.2022 125.000 0,05 7,08 350.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 03.03.2022 100.000 0,04 7 475.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 04.03.2022 50.000 0,02 7 575.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 07.03.2022 25.000 0,01 7 625.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 08.03.2022 25.000 0,01 7 650.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 09.03.2022 50.000 0,02 7,03 675.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.03.2022 50.000 0,02 7,5 725.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 23.03.2022 50.000 0,02 8 775.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 24.03.2022 50.000 0,02 7,75 825.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 29.03.2022 50.000 0,02 7,8 875.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 30.03.2022 50.000 0,02 7,8 925.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.04.2022 75.000 0,03 7,85 975.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 04.04.2022 52.917 0,02 7,85 1.050.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 06.04.2022 2.590 0,001 8,1 1.102.917 -
GEDIK, TREGDKM00012 07.04.2022 50.000 0,02 8,2 1.105.507 -
GEDIK, TREGDKM00012 08.04.2022 9.082 0,004 8,313 1.155.507 -
GEDIK, TREGDKM00012 11.04.2022 50.000 0,02 8,7 1.164.589 -
GEDIK, TREGDKM00012 12.04.2022 79.494 0,03 8,763 1.214.589 -
GEDIK, TREGDKM00012 13.04.2022 150.000 0,06 8,667 1.294.083 -
GEDIK, TREGDKM00012 19.04.2022 150.000 0,06 8,767 1.444.083 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.04.2022 6.000 0,002 8,95 1.594.083 -
GEDIK, TREGDKM00012 22.04.2022 125.262 0,05 8,98 1.600.083 -
GEDIK, TREGDKM00012 25.04.2022 150.000 0,06 8,833 1.725.345 -
GEDIK, TREGDKM00012 26.04.2022 250.000 0,1 8,73 1.875.345 -
GEDIK, TREGDKM00012 27.04.2022 109.028 0,04 8,546 2.125.345 -
GEDIK, TREGDKM00012 29.04.2022 200.000 0,08 9,15 2.234.373 -
GEDIK, TREGDKM00012 05.05.2022 176.147 0,07 9,028 2.434.373 -
GEDIK, TREGDKM00012 06.05.2022 54.062 0,02 8,992 2.610.520 -
GEDIK, TREGDKM00012 09.05.2022 50.000 0,02 8,9 2.664.582 -
GEDIK, TREGDKM00012 10.05.2022 30.865 0,01 8,8 2.714.582 -

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 10.05.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 10.05.2022 tarihinde 8,80 TL fiyattan 30.865 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 2.745.447 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,09) Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028542


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