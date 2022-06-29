***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.06.2022 tarihli pay geri alım işlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.300.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 25.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGEDIK, TREGDKM00012 31.05.2022 25.000 0,01 7 0 -GEDIK, TREGDKM00012 01.06.2022 100.000 0,03 6,95 25.000 -GEDIK, TREGDKM00012 02.06.2022 25.000 0,01 6,9 125.000 -GEDIK, TREGDKM00012 03.06.2022 75.000 0,02 6,817 150.000 -GEDIK, TREGDKM00012 06.06.2022 25.000 0,01 6,8 225.000 -GEDIK, TREGDKM00012 07.06.2022 27.028 0,01 6,696 250.000 -GEDIK, TREGDKM00012 08.06.2022 150.331 0,05 6,583 277.028 -GEDIK, TREGDKM00012 10.06.2022 22.736 0,01 6,6 427.359 -GEDIK, TREGDKM00012 13.06.2022 27.198 0,01 6,592 450.095 -GEDIK, TREGDKM00012 15.06.2022 15.480 0,005 6,6 477.293 -GEDIK, TREGDKM00012 16.06.2022 25.000 0,01 6,6 492.773 -GEDIK, TREGDKM00012 27.06.2022 25.000 0,01 6,6 517.773 -GEDIK, TREGDKM00012 28.06.2022 25.000 0,01 6,5 542.773 -GEDIK, TREGDKM00012 29.06.2022 175.000 0,05 6,357 567.773 -Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız 26.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 29.06.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir. 29.06.2022 tarihinde 6,30 - 6,50 TL fiyat aralığından (ortalama 6,357 TL) 175.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 742.773 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,23) Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040177BIST