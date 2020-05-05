***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )Özet Bilgi CEO Event Medya A.Ş., Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirket CEO EVENT MEDYA A.Ş.Mevcut Sermaye 42.300.000Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 1.700.000En Son Satış Yapılabilecek Tarih 20.05.2020Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2020Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş TarihiB Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 1.700.000 05.05.2020 05.05.2020Toplam Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay TutarıB Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 1.700.000 1.700.000 0Satışın Tamamlandığı Tarih 05.05.2020Ek AçıklamalarCeo Event Medya A.Ş. 'nin 23.05.2019 tarihinde 4,80 TL birim fiyat ile halka arz edilen 6.800.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 31.05.2019 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 6.800.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 1.700.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 1.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı ortalama 3,5434 TL fiyattan 05.05.2020 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarları ve satış fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Satış Fiyatı (TL)Satılan Pay Miktarı3,53140.0003,54840.0003,55720.000Toplam1.700.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842836BIST