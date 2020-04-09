***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2020 18:48
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Karar tarih değişikliği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 67.392.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GEDIK, TREGDKM00012 67.392.000 52.608.000,000 78,06267 GEDIK, TREGDKM00012 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 67.392.000 52.608.000,000 78,06267
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.04.2020 tarihli toplantısında,
Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 52.608.000, TL artırılarak 67.392.000, -TL'den 120.000.000,-TL'na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 26.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2019 yılı kar paylarının bedelsiz hisse senedi olarak tevdi edilmesine ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837038
BIST