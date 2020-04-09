***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Karar tarih değişikliğiYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 67.392.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGEDIK, TREGDKM00012 67.392.000 52.608.000,000 78,06267 GEDIK, TREGDKM00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 67.392.000 52.608.000,000 78,06267Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.04.2020 tarihli toplantısında,Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 52.608.000, TL artırılarak 67.392.000, -TL'den 120.000.000,-TL'na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 26.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2019 yılı kar paylarının bedelsiz hisse senedi olarak tevdi edilmesine ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837038BIST