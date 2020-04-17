***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 67.392.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGEDIK, TREGDKM00012 67.392.000 52.608.000,000 78,06267 GEDIK, TREGDKM00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 67.392.000 52.608.000,000 78,06267Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.03.2020SPK Başvuru Tarihi 31.03.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.04.2020 tarihli toplantısında,Yönetim Kurulu'nun 09.04.2020 tarih ve 1986 sayılı kararı uyarınca, tamamı 2019 yılı dönem karından olmak üzere 52.608.000,00 TL'nin sermayeye eklenmesi sonucu Şirketin çıkarılmış sermayesinin 120.000.000,00 TL olmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte, kâr payından sermayeye ilave edilen 52.608.000 TL'nin 09.04.2020 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı TRC Yeminli Mali Müşavirlik LTD. ŞTİ.- Cem Adil Yılmaz tarafından 16.04.2020 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır.1) Artırılan 52.608.000,00 TL'lik sermayeyi temsilen payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılacağına,2) Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,3) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmenin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839131BIST