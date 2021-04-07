***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGEDIK, TREGDKM00012 120.000.000 15.000.000,000 12,50000 117.000.000,000 97,50000 GEDIK, TREGDKM00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 120.000.000 15.000.000,000 12,50000 117.000.000,000 97,50000İç Kaynakların Detayı :İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 7.068.075,51Yedek Akçeler (TL) 7.931.924,49Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2021 tarihli toplantısında,Yönetim Kurulu'nun 06.04.2021 tarih ve 2065 sayılı toplantısında alınan "300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz sermayesinin 132.000.000 TL (%110 oranında) artırılarak 120.000.000 TL'den 252.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve arttırılan tutarın 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 117.000.0000 TL tutarındaki kısmının 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kardan, 7.931.924,49 TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedeklerden ve 7.068.075,51 TL tutarındaki kısmının ise özel yedeklerden karşılanmasına" yönelik kararı kapsamında yapılan tetkikte, 2020 yılı kar payından, olağanüstü yedeklerden ve özel yedeklerden sermayeye ilave edilen 132.000.000 TL'nin 06.04.2021 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı TRC Yeminli Mali Müşavirlik LTD. ŞTİ. - Cem Adil Yılmaz tarafından 07.04.2021 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır.Bu çerçevede1.Artırılan 132.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden ve şirketimizin 120.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 110'u oranındaki payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,2.Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,3.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmenin 6. maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924575BIST