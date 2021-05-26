***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.05.2021 20:40
120.000.000 15.000.000,000 12,50000 117.000.000,000 97,50000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 28.05.2021
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 7.068.075,51
Yedek Akçeler (TL) 7.931.924,49
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.05.2021
SPK Başvuru Tarihi 08.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.05.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 31.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimiz sermayesinin 132.000.000 TL (%110 oranında) artırılarak 120.000.000 TL'den 252.000.000 TL' sına artırılmasına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20.05.2021 tarih ve 26/761 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu.
Duyurumuza istinaden bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.05.2021' dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADIL METNI.pdf
EK: 2 IHRAC BELGESI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938312
BIST