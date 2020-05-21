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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.05.2020 19:29
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erhan Topaç Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Topaç CEO ve Murahhas Üye
Tevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kadircan Karadut Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Güngör Tuna Teftiş Birimi Başkanı
Murat Tanrıöver Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ersan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ergün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Arda Alataş Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Coşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Anıl Abbak Uluslararası Piyasalar Direktörü
Enis Ergün Özcan Operasyon Direktörü
Gülseren Apaydın Risk Yönetim Müdürü
Gülten Esen Yurtiçi Satış Direktörü
Özge Bektaş İnsan Kaynakları Müdürü
Yeliz Ak Muhasebe Müdürü
Hasan Vidin Bilgi Teknolojileri Birimi Direktörü
Gökhan Küçükoğlu İç Kontrol Sorumlusu
Zehra Ebru Özdemir Takas Yönetmeni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846383


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZMDC 11,66 18.377.642 % 10,00  
GEDZA 9,68 24.024.573 % 10,00  
AYCES 31,08 1.460.381 % 9,98  
JANTS 68,35 25.704.923 % 9,98  
ISATR 414.914,10 414.914 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2923 8,3339 % 0,07  
Frank 6,9771 7,0192 % -0,50  
Riyal 1,8036 1,8127 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.723 -25,51  
Altın Gr. 376 376 -5,34  
Cumhuriyet 2.432 2.469 -34,10  
Tam 2.503 2.533 -34,90  
Yarım 1.221 1.238 -17,10  
Çeyrek 611 619 -8,50  
Gümüş.Ons 17,00 17,03 -0,55  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 -0,12  
B. Petrol 36,03 36,03 0,28  
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