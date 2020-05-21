***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviErhan Topaç Yönetim Kurulu BaşkanıOnur Topaç CEO ve Murahhas ÜyeTevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürKadircan Karadut Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMustafa Güngör Tuna Teftiş Birimi BaşkanıMurat Tanrıöver Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür YardımcısıErsan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıErgün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür YardımcısıArda Alataş Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıCoşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıAnıl Abbak Uluslararası Piyasalar DirektörüEnis Ergün Özcan Operasyon DirektörüGülseren Apaydın Risk Yönetim MüdürüGülten Esen Yurtiçi Satış DirektörüÖzge Bektaş İnsan Kaynakları MüdürüYeliz Ak Muhasebe MüdürüHasan Vidin Bilgi Teknolojileri Birimi DirektörüGökhan Küçükoğlu İç Kontrol SorumlusuZehra Ebru Özdemir Takas Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846383BIST