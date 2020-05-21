***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.05.2020 19:29
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erhan Topaç Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Topaç CEO ve Murahhas Üye
Tevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kadircan Karadut Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Güngör Tuna Teftiş Birimi Başkanı
Murat Tanrıöver Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ersan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ergün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Arda Alataş Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Coşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Anıl Abbak Uluslararası Piyasalar Direktörü
Enis Ergün Özcan Operasyon Direktörü
Gülseren Apaydın Risk Yönetim Müdürü
Gülten Esen Yurtiçi Satış Direktörü
Özge Bektaş İnsan Kaynakları Müdürü
Yeliz Ak Muhasebe Müdürü
Hasan Vidin Bilgi Teknolojileri Birimi Direktörü
Gökhan Küçükoğlu İç Kontrol Sorumlusu
Zehra Ebru Özdemir Takas Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846383
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 491,40
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
18:056,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
18:057,4536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
18:05376,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -5,29
|Açılış
|: 376,41
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
375,52
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2923
|8,3339
|% 0,07
|
|Frank
|6,9771
|7,0192
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-25,51
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.469
|-34,10
|
|Tam
|2.503
|2.533
|-34,90
|
|Yarım
|1.221
|1.238
|-17,10
|
|Çeyrek
|611
|619
|-8,50
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,12
|
|B. Petrol
|36,03
|36,03
|0,28
|