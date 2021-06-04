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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.06.2021 19:29



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 252000000

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 25.000.000,00 24.999.317,00 TRY 99,997 Bağlı Ortaklık
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 25.000.000,00 21.287.500,00 TRY 85,15 Bağlı Ortaklık
Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. Girişim Sermayesi Teknolojileri 50.000,00 42.500,00 TRY 85,00 Bağlı Ortaklık
Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. Finansal Teknoloji 89.745,00 8.975,00 TRY 10,00 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940279


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FRIGO 23,22 44.438.664 % 9,94  
BOBET 4,23 368.617.254 % 9,87  
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Sterlin 12,2181 12,2793 % -0,17  
Frank 9,5822 9,6400 % -0,12  
Riyal 2,3002 2,3117 % -0,58  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.890 18,67  
Altın Gr. 526 526 2,33  
Cumhuriyet 3.484 3.536 13,00  
Tam 3.468 3.557 14,64  
Yarım 1.676 1.721 7,09  
Çeyrek 841 860 3,54  
Gümüş.Ons 27,73 27,75 0,31  
Gümüş Gr. 7,72 7,72 0,04  
B. Petrol 71,85 71,85 0,54  
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