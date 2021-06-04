***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2021 19:29
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 252000000
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 25.000.000,00 24.999.317,00 TRY 99,997 Bağlı Ortaklık
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 25.000.000,00 21.287.500,00 TRY 85,15 Bağlı Ortaklık
Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. Girişim Sermayesi Teknolojileri 50.000,00 42.500,00 TRY 85,00 Bağlı Ortaklık
Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. Finansal Teknoloji 89.745,00 8.975,00 TRY 10,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940279
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0492
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0372
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05525,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,26
|Açılış
|: 525,69
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6494
|8,6534
|% -0,56
|
|Euro
|10,5234
|10,5330
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,2181
|12,2793
|% -0,17
|
|Frank
|9,5822
|9,6400
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3002
|2,3117
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|18,67
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,72
|0,04
|
|B. Petrol
|71,85
|71,85
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.07 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 212 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, TAVHL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 7 artarak (% 0.54 ) 1, 257
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, FRIGO, DOBUR, BOBET, ATATP
-
17:57
KRTEK, MMCAS, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında