***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2021 18:30
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 25.000.000,00 24.999.317,00 TRY 99,997 Bağlı Ortaklık
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 25.000.000,00 21.287.500,00 TRY 85,15 Bağlı Ortaklık
Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. Girişim Sermayesi Teknolojileri 50.000,00 42.500,00 TRY 85,00 Bağlı Ortaklık
Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. Finansal Teknoloji 89.745,00 8.975,00 TRY 10,00 İştirak
Finar İletişim Teknolojileri A.Ş. Bilgi Teknolojileri 123.530,00 18.530,00 TRY 15,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954803
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0806
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0758
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05492,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,51
|Açılış
|: 492,56
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4818
|8,4855
|% 0,96
|
|Euro
|10,0262
|10,0554
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,7485
|11,8074
|% 0,80
|
|Frank
|9,3032
|9,3592
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2532
|2,2645
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,01
|
|Altın Gr.
|492
|493
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,01
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-1,22
|