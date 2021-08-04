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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2021 18:30



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 25.000.000,00 24.999.317,00 TRY 99,997 Bağlı Ortaklık
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 25.000.000,00 21.287.500,00 TRY 85,15 Bağlı Ortaklık
Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. Girişim Sermayesi Teknolojileri 50.000,00 42.500,00 TRY 85,00 Bağlı Ortaklık
Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. Finansal Teknoloji 89.745,00 8.975,00 TRY 10,00 İştirak
Finar İletişim Teknolojileri A.Ş. Bilgi Teknolojileri 123.530,00 18.530,00 TRY 15,00 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954803


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 10,67 37.041.022 % 10,00  
EMKEL 2,97 60.323.502 % 10,00  
OZRDN 9,03 4.413.389 % 9,99  
SAYAS 26,20 26.330.900 % 9,99  
PENTA 40,34 44.805.038 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4818 8,4855 % 0,96  
Euro 10,0262 10,0554 % 0,76  
Sterlin 11,7485 11,8074 % 0,80  
Frank 9,3032 9,3592 % 0,52  
Riyal 2,2532 2,2645 % 0,87  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 -2,01  
Altın Gr. 492 493 3,51  
Cumhuriyet 3.271 3.321 13,00  
Tam 3.252 3.334 8,79  
Yarım 1.572 1.613 4,25  
Çeyrek 788 806 2,12  
Gümüş.Ons 25,37 25,41 -0,13  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,01  
B. Petrol 71,19 71,19 -1,22  
Seans Raporu 18:05
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