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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2022 18:17
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Deniz Özer Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.01.2022 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204658 - 700469 - 305184
Melek Melis İnal Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 16.03.2022 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 906816
Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 111989

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 29.07.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. ANA PAZAR
FİNANSMAN BONOSU 01.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 26.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 10.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 14.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 24.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 01.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 18.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 1100000000 TRY Yurtiçi 01.10.2021 01.10.2022 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erhan Topaç 174.349.248,9 TRY 69,19




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011179


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PSGYO 16,63 160.968.110 % 9,99  
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Riyal 3,9124 3,9320 % 0,81  
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Altın Ons 1.947 1.947 19,76  
Altın Gr. 922 923 17,85  
Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,47 25,50 0,39  
Gümüş Gr. 12,07 12,09 0,29  
B. Petrol 106 106 8,07  
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