***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2022 18:13
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Ersan Akpınar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür
Gökhan Tosun Yönetim Kurulu Üyesi
Enes Bilgin Teftiş Kurulu Başkanı
Ergün Koşucu Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Coşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Murat Doğu Taşar Sistem Altyapı ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Şengün Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Nazif Bülent Parlakol Proje Yönetimi ve Uygulama Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Emir Tayman Uluslararası Kurumsal Satış' tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Anıl Abbak Uluslararası Piyasalar Direktörü
Ersen Işık Akıcı Mali İşler Direktörü
Burak Çaptuğ İnsan Kaynakları Direktörü
Hasan Vidin Uygulama Operasyonları Direktörü
Gülten Esen Yurtiçi Satış Direktörü
Sibel Çetindemir Dijital ve CRM Direktörü
Murat Efe Alok Gedik Operasyon Merkezi Müdürü
Gülseren Apaydın Risk Yönetim Müdürü
Seda Demirelli Küçükmeral Kurumsal Finansman Müdürü
Recep Bozkurt Kurumsal Finansman Müdürü
İsmail Ay Kurumsal Finansman Müdürü
Burak Ünal Destek İşlemleri Müdür Yardımcısı
Elif Keçeli Nakit Yönetimi Operasyonları Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034044
BIST