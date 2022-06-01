***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOnur Topaç Yönetim Kurulu Başkanı ve CEOErsan Akpınar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel MüdürGökhan Tosun Yönetim Kurulu ÜyesiEnes Bilgin Teftiş Kurulu BaşkanıErgün Koşucu Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür YardımcısıCoşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMurat Doğu Taşar Sistem Altyapı ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMehmet Şengün Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıNazif Bülent Parlakol Proje Yönetimi ve Uygulama Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMehmet Emir Tayman Uluslararası Kurumsal Satış' tan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıAnıl Abbak Uluslararası Piyasalar DirektörüErsen Işık Akıcı Mali İşler DirektörüBurak Çaptuğ İnsan Kaynakları DirektörüHasan Vidin Uygulama Operasyonları DirektörüGülten Esen Yurtiçi Satış DirektörüSibel Çetindemir Dijital ve CRM DirektörüMurat Efe Alok Gedik Operasyon Merkezi MüdürüGülseren Apaydın Risk Yönetim MüdürüSeda Demirelli Küçükmeral Kurumsal Finansman MüdürüRecep Bozkurt Kurumsal Finansman Müdürüİsmail Ay Kurumsal Finansman MüdürüBurak Ünal Destek İşlemleri Müdür YardımcısıElif Keçeli Nakit Yönetimi Operasyonları Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034044BIST