***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2022 08:24
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 25.000.000,00 25.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 21.287.500,00 TRY 56,20 Bağlı Ortaklık
Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 300.000.000,00 75.000.000,00 TRY 25,00 İştirak
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 65.000.000,00 9.750.000,00 TRY 15,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039027
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0063
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3777
En Düşük
17,3195
18:0518,3267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0488
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3267
En Düşük
18,2430
18:051.019,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.019,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.020,18
En Düşük
1.015,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3546
|17,3588
|% 0,04
|
|Euro
|18,3023
|18,3267
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,2634
|21,3701
|% 0,35
|
|Frank
|18,0034
|18,1119
|% 0,28
|
|Riyal
|4,6134
|4,6366
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,93
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,12
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.750
|6.871
|9,00
|
|Yarım
|3.314
|3.361
|5,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 506 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
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17:57
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