***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDeniz Özer Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.01.2022 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 204658 - 700469 - 305184Melek Melis İnal Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 16.03.2022 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923799 - 906816Beyzanur Gök Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 18.04.2022 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com - -Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 111989Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAnkara/Çankaya Şube Yıldızevler Mahallesi 714. Sokak Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 38 Vizyon Plaza Çankaya/Ankara Zeynep Sefa Karayazıcı (312) 438 27 00 (312) 438 27 47Ankara / Kızılay Şube Mustafa Kemal Mah. 2157 Sk. Dış Kapı No : 2 İç Kapı No : 11 Çankaya/ ANKARA Gürbüz Kaya Üstün (312) 232 09 49 (312) 231 46 27Antalya Şube Elmalı Mah. Cumhuriyet Cad. Dış Kapı No : 40 Gültekin İşhanı Kat: 3 İç Kapı No : 301 Muratpaşa / ANTALYA Osman Yıldıran (242) 248 35 20 (242) 244 29 10Bakırköy Şube Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy İSTANBUL Neslihan Ayrancıoğlu (212) 660 85 25 (212) 570 03 03Bursa Şube İhsaniye Mah. İlknur Sok. Dış Kapı No : 1D İç Kapı No : 8 Nilüfer / BURSA Burak Dalkılıç (224) 220 51 50 (224) 220 50 99Denizli Şube Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Cad. Kımıl İş Merkezi No: 24 Kat:4 D:8 DENİZLİ Ömer Seyfettin Paksoy (258) 263 80 15 (258) 241 91 01Elazığ Şube Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 ELAZIĞ Veysel Arpaca (424) 233 28 01/237 09 98 (424) 233 27 35Eskişehir Şube Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No : 77 A Odunpazarı / ESKİŞEHİR Ali Kavas (222) 230 09 08 (222) 220 37 02Gebze Şube Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze KOCAELİ Halil Kaya (262) 642 34 00 (262) 641 82 01İzmir Şube Akdeniz Mah. Akdeniz Cad. Dış Kapı No : 1 İç Kapı No : 303 Konak / İZMİR Gediz Taylan (232) 465 10 20 (232) 464 66 22Kapalıçarşı Şube Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı İSTANBUL Eyüp Bülent Kavak (212) 513 40 01 (212) 527 16 86Konya Şube Beyazıt Mahallesi Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Ebru Öçgüder (332) 238 59 60 (332) 238 59 75Malatya Şube Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9 - 10 - 11 Battalgazi / MALATYA Atilla Umaç (422) 325 62 67 (422) 322 23 72Maltepe Şube Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. Gedik İş Merkezi No: 414 K: 2 D:22 Maltepe İSTANBUL Zeynep Nuray Seyhan (216) 399 00 42 (216) 399 18 17Manisa Şube Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 MANİSA Nejat Arusan (236) 239 42 98 (236) 239 43 02Mersin Şube Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Mehmet Zihni Kafkas (324) 238 18 18 ( 324) 231 22 52 / 238 18 24Bağdat Caddesi Private Şube Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sk. Dış Kapı No : 1 İç Kapı No : 8 Kadıköy / İstanbul Engin Çulha (216) 411 13 67 (216) 411 31 59Şişli Şube Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Dış Kapı N0: 201 Loft Residance İç Kapı No: 50 Şişli /İSTANBUL Ali Sunay Yetiş (212) 385 4200 (212) 283 9280Tophane Şube Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040 Tophane/Karaköy İSTANBUL (212) 251 60 06 (212) 293 49 03Uşak Şube İsmetpaşa Cad. No: 45 K:2 Mavi Plaza UŞAK Vedat Özalp (276) 227 27 44 (276) 227 27 37Ümraniye Şube İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. No: 2 Daire: 7 Ümraniye / İSTANBUL Uğur Uryan (216) 461 33 90 (216) 461 33 92Adana Şube Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 SEYHAN/ADANA Yusuf Durgun (0322) 355 03 50 (0322) 290 35 26Kuşadası Şube Türkmen Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No : 68/2 İç Kapı No : 3 Kuşadası / AYDIN Orçun Demirsar (0256) 618 44 77 (0256) 618 44 91Trabzon Şube Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/Trabzon Özer Gençosmanoğlu (0462) 326 09 97 (0462) 326 38 67Edirne Şube Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/Edirne Kenan Başarangil (0284) 212 25 30 (0284) 213 37 78Batı Ataşehir Şube Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Erdal Aydın (0216) 560 37 00 (0216) 688 67 86Nazilli Şube Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Bahadır Atalay (0256) 314 15 98 (0256) 315 88 52Bodrum Private Şube Çırkan Mahallesi Atatürk Bulvarı No :16C Bodrum /MUĞLA Caner Çakmaklı (0252) 319 54 80-319 28 40Bursa Nilüfer Şube Odunluk Mah. Liman Cad. No : 7 Nilüfer / BURSA Eyüp Topyürek (0224) 453 22 30 (0224) 451 79 66Fethiye Şube Babataşı Mah. 774. Sok. No.2 Fethiye / Muğla Süleyman Koca (0252) 612 07 60 (0252) 612 36 46Samsun Şube Kale Mah. Kaptanağa Sok. No : 18 / 41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım - Samsun Nilüfer Aşık (0362 ) 431 63 43 (0362) 431 33 89Çorum Şube Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat :4 D: 22 Çorum Aytuğ Şahin 0364 211 11 45 0364 201 05 63Karadeniz Ereğli Şube Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Emre Başkurt 0(372)3291000 0(372)3166630Adapazarı Şube Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Nursel Tezcan 0(264) 279 8389 0(264) 281 0388Alanya Şube Şekerhane Mah. 1100 Sok. Dış Kapı No : 9 İç Kapı No : 206 Alanya - Antalya Murat Aktaş 0(242) 5192317 - 5139381Kayseri Şube Hunat Mah. Postalar Geçidi Sok. Dış Kapı No :1 İç Kapı No : 206 Melikgazi - Kayseri Mustafa Varol 0(352) 2213629 - 2214827Ordu Şube Düz Mah. Yıldırım Cad. Dış Kapı No : 4 İç Kapı No : 503 Altınordu / ORDU Dilek Temur 0452 2220749 / 0452 2220746 0452 2220750Karabük Şube Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük Orçun Kurt 0370 5021590 / 0370 5021600 0370 5021593Çanakkale Şube Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No: 22 Kat: 2 İç Kapı No:2 Merkez / ÇANAKKALE Gülcan Gökçe 0286 9991702Bandırma Şube Dere Mah. Ordu Cad. Dış Kapı No: 3 İç Kapı No: 2 Bandırma / BALIKESİR Eylem Ongun 0266 9991075Çorlu Şube Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı Dış Kapı No : 9T1 İç Kapı No : 114 Çorlu TEKİRDAĞ Ufuk Koç 02828889620Balıkesir Şube Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Acarlar İş Merkezi Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Karesi -BALIKESİR Tarık Aydın 02669991240Aydın Şube Hasanefendi-Ramazan Paşa Mah. İstiklal Cad. Dış Kapı No : 23 İç Kapı No : 1 Efeler/AYDIN Doğan Özdemir 02569991787Etiler Private Şube Etiler Mah. Yıldızçiçeği Sok. No: 11 Beşiktaş / İSTANBUL Hasan Evrim Ekici 02129995011İzmit Şube Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. Dış Kapı No : 123/ 2 İç Kapı No : 9 İzmit / Kocaeli Özer Sevimli 02629991814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060246BIST