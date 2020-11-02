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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.11.2020 18:19
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2020
Karar Sayısı
2023
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ      FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN   YÖNETİM KURULU'NUN    Karar Tarihi      :02.11.2020  Karar No          :2023      SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI          a-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,    b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,     c-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,    Beyan  Ederiz.    Saygılarımızla,        
 
 
         Erhan TOPAÇ                                            Onur TOPAÇ                 
Yönetim Kurulu Başkanı                            Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
 
 
Ülkü Feyyaz TAKTAK                      Tevfik Metin AYIŞIK               Meltem AKOL          
Yönetim Kurulu Üyesi                         Yönetim Kurulu Üyesi         Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885496


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Yarım 1.635 1.677 24,84  
Çeyrek 820 839 12,42  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 0,33  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,13  
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