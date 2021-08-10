***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.08.2021 19:22
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2021
Karar Sayısı
2095
Sermaye Piyasası KuDEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN Karar Tarihi :10.08.2021 Karar No :2095 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Beyan Ederiz. Saygılarımızla,
Erhan TOPAÇ Onur TOPAÇ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Ülkü Feyyaz TAKTAK Tevfik Metin AYIŞIK Meltem AKOL
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957082
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
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|Önceki Kapanış
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1.442
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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8,6717
En Düşük
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18:0510,1054
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,1897
En Düşük
10,0623
18:05478,89
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|: -0,27%
|| -1,30
|Açılış
|: 478,89
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|Önceki Kapanış
|: 480,19
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483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5944
|8,5969
|% -0,48
|
|Euro
|10,0943
|10,1022
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,8671
|11,9266
|% -0,44
|
|Frank
|9,2820
|9,3379
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2874
|2,2988
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,24
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|2,02
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