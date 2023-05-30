***GEDIK* *GENTS* *ALARK* *CEMTS* *SISE* *OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
30.05.2023 17:11
***GEDIK******GENTS******ALARK******CEMTS******SISE******OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALARK, CEMTS, GEDIK, GENTS, OYAYO, SISE
31.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALARKO HOLDING ALARK 0,33 0,297
GEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 0,1980198 0,1782178
GENTAS GENTS 0,1238739 0,1114865
OYAK YAT. ORT. OYAYO 0,261397 0,261397
SISE CAM SISE 0,6855544 0,6169989
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
CEMTAS CEMTS 395,16873 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154696
BIST
18:054.951
En Düşük
|Değişim
|: 3,83%
|| 182,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.973
18:0520,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3051
|Açılış
|: 77,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 77,1000
|
20,4275
En Düşük
19,8420
18:0522,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,4652
|Açılış
|: 11,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4300
|
22,0620
En Düşük
21,4431
18:0515,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,21
|Açılış
|: 15,21
|
|Önceki Kapanış
|: 15,01
|
15,32
En Düşük
14,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|3.152,00
|200.977.425
|% 10,00
|
|ARSAN
|6,38
|44.641.364
|% 10,00
|
|DNISI
|8,80
|18.152.102
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|180.222.563
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|64.232.765
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|126.975.686
|% -9,97
|
|FENER
|49,00
|394.877.642
|% -4,02
|
|VANGD
|7,26
|8.920.643
|% -3,59
|
|MMCAS
|4,80
|717.597
|% -3,03
|
|ATSYH
|70,50
|3.197.623
|% -3,03
|
|THYAO
|147,00
|9.493.435.689
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|KCHOL
|81,15
|5.671.970.625
|% 6,50
|
|ASELS
|49,00
|4.223.597.369
|% 1,87
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|YKBNK
|10,27
|3.956.247.329
|% 9,96
|
|ALBRK
|2,56
|834.939.784
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,40
|2.365.577.526
|% 1,93
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3937
|20,3981
|% 1,52
|
|Euro
|21,9099
|21,9998
|% 1,98
|
|Sterlin
|25,2267
|25,3532
|% 1,80
|
|Frank
|22,4310
|22,5662
|% 1,24
|
|Riyal
|5,4226
|5,4498
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|19,82
|
|Altın Gr.
|1.287
|1.287
|30,14
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.396
|4.550
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.268
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,25
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|-3,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 85, 677.00 milyon TL de
-
17:59NUHCM
Yüzde 9.95 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 311 adet işlem
-
17:58SAHOL
Yüzde 9.14 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 885, 819 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.19 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 370, 762 adet işlem
-
17:56ARCLK
Yüzde 7.87 oranında artışla 99.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 396, 743 adet işlem