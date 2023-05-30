***GEDIK* *GENTS* *ALARK* *CEMTS* *SISE* *OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GEDIK******GENTS******ALARK******CEMTS******SISE******OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALARK, CEMTS, GEDIK, GENTS, OYAYO, SISE31.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO HOLDING ALARK 0,33 0,297GEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 0,1980198 0,1782178GENTAS GENTS 0,1238739 0,1114865OYAK YAT. ORT. OYAYO 0,261397 0,261397SISE CAM SISE 0,6855544 0,6169989Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaCEMTAS CEMTS 395,16873 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154696BIST