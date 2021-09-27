***GEDIK* *GEP* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 08:00
***GEDIK******GEP******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [INVEO, GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021 - 02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 02.07.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Yatırım Bankası kuruluş izni için gerekli başvuru evrak setinin hazırlandığını ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını duyurmuştuk.
25.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşu başvurumuz onaylanmıştır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası'nda %25 oranında hisseye sahip olacak ve sermayeye 75.000.000 TL nakit bedel ile katılacaktır. Inveo Yatırım Holding A.Ş., kurulacak Yatırım Bankası'na %74,999 hisse oranı ile katılacak olup, kalan hisseler grup şirketlerimizden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacaktır.
Bundan sonraki süreçte çalışmalarımıza faaliyet izni almak üzere devam edecek, gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965264
BIST
10:011.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.393
10:018,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
10:0110,3934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0401
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3719
10:01501,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,34
|Açılış
|: 501,39
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler09:55
|INVEO
|104,20
|1.054.504
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|1.390.001
|% 9,94
|
|BRMEN
|2,20
|57.046
|% 8,37
|
|KERVN
|0,53
|611.483
|% 8,16
|
|OYLUM
|12,50
|1.142.363
|% 7,48
|
|PENTA
|161,60
|593.072
|% -9,97
|
|BJKAS
|5,89
|1.592.214
|% -4,23
|
|DGGYO
|10,36
|167.739
|% -3,18
|
|BASCM
|9,20
|3.082
|% -3,16
|
|AGYO
|2,89
|246.361
|% -2,36
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% 0,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,27
|160.985.667
|% 0,00
|
|TCELL
|15,40
|152.174.514
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|100.490.259
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,27
|160.985.667
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,43
|125.522.989
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,32
|68.996.578
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8671
|8,8714
|% 0,06
|
|Euro
|10,3862
|10,3958
|% -0,36
|
|Sterlin
|12,0883
|12,1490
|% 0,01
|
|Frank
|9,5272
|9,5846
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3573
|2,3691
|% 0,03
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|7,23
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,08
|78,08
|0,85
|
Seans Raporu
09:55
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10:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 44 artarak (% 0.71 ) 1, 489
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10:13
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISKUR, PENTA
-
10:13
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, ARTI
-
10:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR