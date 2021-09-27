***GEDIK* *GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 08:00
***GEDIK******GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK, GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020 - 24.02.2021 - 06.04.2021 - 30.06.2021 - 02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 02.07.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Yatırım Bankası kuruluş izni için gerekli başvuru evrak setinin hazırlandığını ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını duyurmuştuk. 25.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşu başvurumuz onaylanmıştır. Inveo Yatırım Holding A.Ş., 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası'nda %74,999 oranında hisseye sahip olacak ve sermayeye 224.997.000 TL nakit bedel ile katılacaktır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kurulacak Yatırım Bankası'na %25 hisse oranı ile katılacak olup, kalan hisseler grup şirketlerimizden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacaktır. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımıza faaliyet izni almak üzere devam edecek, gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965263
BIST
10:471.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
10:478,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
10:4710,3802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0533
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3651
10:47501,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,37
|Açılış
|: 501,42
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:47
|OYLUM
|12,79
|12.741.978
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|4.780.904
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|17.529.483
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|3.037.112
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|9.116.349
|% 9,87
|
|TKURU
|200,00
|2.225.914
|% -4,81
|
|PENTA
|171,00
|5.140.505
|% -4,74
|
|KTSKR
|51,20
|6.194.961
|% -4,74
|
|BJKAS
|5,88
|41.568.394
|% -4,39
|
|AGYO
|2,85
|9.303.797
|% -3,72
|
|THYAO
|13,51
|336.439.140
|% -0,81
|
|GARAN
|8,87
|289.626.881
|% 0,57
|
|TUPRS
|112,30
|135.175.257
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,33
|133.996.098
|% 0,43
|
|PETKM
|6,37
|133.280.198
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,33
|133.996.098
|% 0,43
|
|GARAN
|8,87
|289.626.881
|% 0,57
|
|THYAO
|13,51
|336.439.140
|% -0,81
|
|SKBNK
|0,98
|20.714.969
|% 0,00
|
|PETKM
|6,37
|133.280.198
|% 1,76
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8642
|8,8690
|% 0,03
|
|Euro
|10,3745
|10,3802
|% -0,51
|
|Sterlin
|12,1057
|12,1665
|% 0,15
|
|Frank
|9,5244
|9,5818
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3577
|2,3695
|% 0,05
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|3,70
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,09
|78,09
|0,86
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:01FENER
Yüzde 4.18 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 101, 982 adet işlem
-
11:00YEOTK
Yüzde 8.88 oranında artışla 79.70 lira fiyatla işlem gören hissede 468, 753 adet işlem
-
10:59GEDIK
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 218 adet işlem
-
10:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 97 artarak (% 0.74 ) 1, 489
-
10:58XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 2, 773.00 milyon TL de