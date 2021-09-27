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***GEDIK* *GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2021 08:00



***GEDIK******GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GEDIK, GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020 - 24.02.2021 - 06.04.2021 - 30.06.2021 - 02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 02.07.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Yatırım Bankası kuruluş izni için gerekli  başvuru evrak setinin hazırlandığını ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını duyurmuştuk. 25.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşu başvurumuz onaylanmıştır. Inveo Yatırım Holding A.Ş., 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası'nda %74,999 oranında hisseye sahip olacak ve sermayeye 224.997.000 TL nakit bedel ile katılacaktır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kurulacak Yatırım Bankası'na %25 hisse oranı ile katılacak olup, kalan hisseler grup şirketlerimizden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacaktır. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımıza faaliyet izni almak üzere devam edecek, gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965263


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BIST En Aktif Hisseler10:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 12,79 12.741.978 % 9,97  
INVEO 104,20 4.780.904 % 9,97  
ORCAY 17,32 17.529.483 % 9,97  
RALYH 5,64 3.037.112 % 9,94  
GEDIK 7,35 9.116.349 % 9,87  
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10:47 Alış Satış %  
Dolar 8,8642 8,8690 % 0,03  
Euro 10,3745 10,3802 % -0,51  
Sterlin 12,1057 12,1665 % 0,15  
Frank 9,5244 9,5818 % -0,30  
Riyal 2,3577 2,3695 % 0,05  
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10:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 3,70  
Altın Gr. 501 501 1,80  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,55 22,57 0,13  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,05  
B. Petrol 78,09 78,09 0,86  
Seans Raporu 10:47
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