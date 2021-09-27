***GEDIK* *GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK, GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2020 - 24.02.2021 - 06.04.2021 - 30.06.2021 - 02.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 02.07.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Yatırım Bankası kuruluş izni için gerekli başvuru evrak setinin hazırlandığını ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını duyurmuştuk. 25.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşu başvurumuz onaylanmıştır. Inveo Yatırım Holding A.Ş., 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası'nda %74,999 oranında hisseye sahip olacak ve sermayeye 224.997.000 TL nakit bedel ile katılacaktır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kurulacak Yatırım Bankası'na %25 hisse oranı ile katılacak olup, kalan hisseler grup şirketlerimizden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacaktır. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımıza faaliyet izni almak üzere devam edecek, gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965263BIST