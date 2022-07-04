***GEDIK* *GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK, GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 9 Haziran 2022 tarihli açıklamasında, %74,999'una sahip olduğumuz 300 Milyon TL sermaye ile kurulan Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmaların tamamlanmış olduğunu ve BDDK'ya faaliyet izni için başvuru yapıldığını duyurmuştuk. Inveo Yatırım Bankası'nın ülkemizde ihtiyaç duyulan ve yeni ekonomiye odaklanan iş modeliyle öncü bir banka olarak faaliyet göstermesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.Bir ekosistem bankası olarak faaliyet gösterecek olan Inveo Yatırım Bankası, benzeri dünyadaki "Neo Bank"larda görüldüğü üzere, ortaklık yapısını da ekosisteme açarak, y