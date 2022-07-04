***GEDIK* *GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 09:32
***GEDIK******GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK, GEP]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 9 Haziran 2022 tarihli açıklamasında, %74,999'una sahip olduğumuz 300 Milyon TL sermaye ile kurulan Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmaların tamamlanmış olduğunu ve BDDK'ya faaliyet izni için başvuru yapıldığını duyurmuştuk. Inveo Yatırım Bankası'nın ülkemizde ihtiyaç duyulan ve yeni ekonomiye odaklanan iş modeliyle öncü bir banka olarak faaliyet göstermesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Bir ekosistem bankası olarak faaliyet gösterecek olan Inveo Yatırım Bankası, benzeri dünyadaki "Neo Bank"larda görüldüğü üzere, ortaklık yapısını da ekosisteme açarak, y
10:362.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,60
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.403
10:3616,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1427
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9689
En Düşük
16,7799
10:3617,6122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0754
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:36983,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,50
|Açılış
|: 983,28
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
983,47
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:36
|OYAYO
|10,15
|3.708.394
|% 6,73
|
|RTALB
|6,75
|20.400.621
|% 5,63
|
|GEDZA
|22,92
|14.236.728
|% 4,85
|
|TETMT
|236,60
|3.192.382
|% 4,83
|
|ORCAY
|17,30
|12.680.977
|% 4,53
|
|ULUSE
|207,00
|9.351.989
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|ESCOM
|18,49
|4.049.116
|% -5,18
|
|MZHLD
|82,65
|2.047.569
|% -5,00
|
|THYAO
|47,60
|671.586.388
|% -0,17
|
|EREGL
|26,44
|321.909.478
|% 1,85
|
|KOZAL
|195,60
|263.258.158
|% -0,46
|
|KOZAA
|28,84
|207.184.131
|% 1,91
|
|SISE
|21,30
|206.877.104
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,83
|152.443.461
|% 0,00
|
|ODAS
|2,74
|93.509.791
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,29
|94.251.674
|% 0,23
|
|TSKB
|1,98
|39.292.184
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,89
|182.002.222
|% 2,06
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9555
|16,9689
|% 0,85
|
|Euro
|17,5929
|17,6122
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,3657
|20,4678
|% 0,40
|
|Frank
|17,5034
|17,6088
|% 0,49
|
|Riyal
|4,4931
|4,5157
|% 0,60
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,02
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,10
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.554
|6.640
|14,00
|
|Yarım
|3.208
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,09
|