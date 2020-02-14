***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.02.2020 18:36
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14.02.2020 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,30 - 11,67 fiyat aralığından 1.350.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 14.02.2020 tarihi itibariyle %50,25 sınırına düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/02/2020 0 1.350.000 1.350.000 35.216.067,8 33.866.067,8 % 52,26 % 52,26 % 50,25 % 50,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819241
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,43
|Açılış
|: 307,71
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8446
|7,8839
|% -0,21
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6072
|1,6152
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|6,07
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|0,88
|
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