***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INVEO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin hissedarı Inveo Yatırım Holding A.Ş. ülkemizin gelişmekte olan Sermaye Piyasalarına katkıda bulunmak şirketlerin çok daha çeşitli alternatif finansman kaynaklarına erişimlerine olanak sağlayabilmek amacıyla Yatırım Bankası kuruluş çalışmalarına başlayacağını 26.08.2020 tarihli açıklamasında kamuoyuna duyurmuştu. Hissedarımızın bu süre boyunca gerçekleştirdiği değerlendirme çalışmalarının sonucu ortaya çıkan karar yatırım bankası için kuruluş başvurusunun gerçekleştirilmesi yönünde olmuştur. Şirketimizin gelişen ekonomik ve finansal piyasalarda yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek bu şirkette hissedar olunmasının Şirketimizin sermaye piyasalarında her alanda liderlik vizyonu ile doğrudan uyuştuğu değerlendirilerek, Yönetim Kurulu'muzun 30.06.2021 tarihinde aldığı karar ile 1-Şirketimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankasında %25 oranında hisse sahibi olunmasına, 2-Gerekli izinlerin alınması akabinde kurulması hedeflenen şirketin sermayesine 75.000.000 TL nakit bedelle ile katılınmasına, bu nedenle bankacılık mevzuatı gereğince kurucuların sunması gereken evrakın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na sunulmasına, söz konusu başvuru için gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilmesine ve yetkili tüm otoritelere başvurulmasına, bu iş için gerekli her türlü doküman ve sözleşmenin Şirketimizce imzalanmasına, banka kuruluş izni için gerekli başvuruların yapılmasına, tüm bu hususlarda Şirketimizi Erhan Topaç ve Onur Topaç'ın temsil etmesine ve adı geçenlerin bu yetkiler hususunda dilediği üçüncü kişileri kısmen ya da tamamen tevkil edebilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944960BIST