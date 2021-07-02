***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INVEO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızGelişen ekonomik ve finansal piyasalarda yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek şirkette hissedar olunmasının Şirketimizin sermaye piyasalarında her alanda liderlik vizyonu ile doğrudan uyuştuğu değerlendirilerek, Yönetim Kurulu'muzun 30.06.2021 tarihinde aldığı karar ile 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak yatırım bankasında %25 oranında hisse sahibi olunmasına ve gerekli izinlerin alınması akabinde kurulması hedeflenen şirketin sermayesine 75.000.000 TL nakit bedel ile katılınmasına karar verildiğini duyurmuştuk. Bu kapsamda şirketimiz kuruluş izni almak için bugün (02.07.2021) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Sürec hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946007BIST