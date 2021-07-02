***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 23:16
***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Gelişen ekonomik ve finansal piyasalarda yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek şirkette hissedar olunmasının Şirketimizin sermaye piyasalarında her alanda liderlik vizyonu ile doğrudan uyuştuğu değerlendirilerek, Yönetim Kurulu'muzun 30.06.2021 tarihinde aldığı karar ile 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak yatırım bankasında %25 oranında hisse sahibi olunmasına ve gerekli izinlerin alınması akabinde kurulması hedeflenen şirketin sermayesine 75.000.000 TL nakit bedel ile katılınmasına karar verildiğini duyurmuştuk. Bu kapsamda şirketimiz kuruluş izni almak için bugün (02.07.2021) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Sürec hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946007
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,7003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0498
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0337
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05499,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,23
|Açılış
|: 499,36
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6601
|8,7003
|% 0,58
|
|Euro
|10,2739
|10,3249
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,9737
|12,0338
|% 0,89
|
|Frank
|9,3900
|9,4466
|% 0,88
|
|Riyal
|2,3072
|2,3188
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|11,15
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,93
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,15
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de