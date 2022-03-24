***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2022 23:49
***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2022 - 18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım olarak, Türkiye Sermaye Piyasalarının gelişimi ve başarısı yanında, ülkemizin kalkınmasının yönünde yüksek teknolojik ürün üretim ve ihracatı hedefine katkı vermek üzere yoğun çalışmalar yürütüldüğünü, bu çerçevede "yüksek gelişim, küresel büyüme ve yenilik" ve "Gedik Yatırım bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile sinerji yaratma" potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması noktasında 10.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar gereği ana hissedarımız Inveo Yatırım Holding A.Ş. ile birlikte 65 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye toplam sermayesinin %15,00'ına tekabu¨l eden 9.750.000 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştık. Şirketimizin "INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." nin kuruluşuna ilişkin 18.02.2022 tarihinde INVEO Yatırım Holding A.Ş. ile birlikte yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu' nun 24.03.2022 tarihli toplantısında olumlu karşılanmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012824
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,90
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
18:0514,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8406
En Düşük
14,8131
18:0516,3535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0251
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,3535
En Düşük
16,3047
18:05933,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,19
|Açılış
|: 933,11
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,98
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|74,80
|54.144.770
|% 10,00
|
|SERVE
|15,07
|2.212.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|66,60
|9.863.682
|% 9,99
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.671
|% 9,99
|
|SEYKM
|7,05
|67.024.187
|% 9,98
|
|PKENT
|232,40
|9.771.955
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|115.155.354
|% -9,96
|
|IDEAS
|23,02
|71.015.803
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,85
|45.755.341
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,81
|98.770.393
|% -6,85
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,07
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,06
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 4,55
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 1,13
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% -3,42
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% -2,42
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8110
|14,8406
|% 0,11
|
|Euro
|16,2971
|16,3535
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,4856
|19,5833
|% -0,29
|
|Frank
|15,8679
|15,9634
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9391
|3,9588
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|13,05
|
|Altın Gr.
|934
|934
|6,51
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,55
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,19
|
|B. Petrol
|118
|118
|-3,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964