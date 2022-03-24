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***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2022 23:49
***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2022 - 18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım olarak, Türkiye Sermaye Piyasalarının gelişimi ve başarısı yanında, ülkemizin kalkınmasının yönünde yüksek teknolojik ürün üretim ve ihracatı hedefine katkı vermek üzere yoğun çalışmalar yürütüldüğünü, bu çerçevede "yüksek gelişim, küresel büyüme ve yenilik" ve "Gedik Yatırım bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile sinerji yaratma" potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması noktasında 10.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar gereği ana hissedarımız Inveo Yatırım Holding A.Ş. ile birlikte 65 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan INVEO Ventures  Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye toplam sermayesinin %15,00'ına tekabu¨l eden 9.750.000 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştık. Şirketimizin "INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." nin kuruluşuna ilişkin 18.02.2022 tarihinde INVEO Yatırım Holding A.Ş. ile birlikte yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu' nun 24.03.2022 tarihli toplantısında olumlu karşılanmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012824


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DOBUR 66,60 9.863.682 % 9,99  
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Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,50 25,55 0,42  
Gümüş Gr. 12,17 12,19 0,19  
B. Petrol 118 118 -3,55  
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