***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYatırım KuruluşuEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi252.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onayları takiben tamamlanacak.Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıAçıklamada yer alan yönetim kurulu kararımızın 3. maddesinde detaylar yer almaktadır.Edinilen Payların Nominal Tutarı50.400.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı4,663Toplam Tutar235.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%20,00Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%63,04Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%63,04Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%24,92İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%518,84Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHakkı GEDİKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/11/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniAlış fiyatı Borsa fiyatına göre iskontolu olarak belirlendiği için değerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Aşağıda bahsi geçen pay satın alma işlemi ile ilgili görüşmelerin açıklanması, söz konusu kararın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri karşısındaki durumunun daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve yapılacak değerlendirmeye göre yapılması planlanan işlemlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekebileceğinden, Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde 24.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmişti. Değerlendirme sürecinin netleşmesi sonucunda aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür Şirketimiz, 2014 yılındaki nevi değişikliği sonrasında sürekli olarak iştirak portföyünü geliştirmeye başlamıştır. Yatırım ve çıkış stratejisi "Doğru Zaman ve Doğru Değer" olan şirketimiz, son durum itibariyle, Şirketimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin şirket sermayesinin %43,04'üne sahip bulunmaktadır. Şirketimiz, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişime devam etmesini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklemektedir. Şirketimiz, bu beklentileri değerlendirerek, stratejisi ve ülkemize olan güveni ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Hakkı Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) ile satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya varmıştır. Yeni pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranı %63,04 ve Hakkı Gedik'in pay oranı %0,13 olacaktır. Bahse konu Gedik Yatırım paylarının alımına ilişkin yapılacak ödemelerin, gerekli izinlerin de alınması dahil, toplamda en fazla 48 aya kadar sürecek bir vadede yapılması öngörülmekte olup, şirketimizin ödeme vadelerindeki finansal durumuna bağlı olarak, şirketimize ait likit kaynaklar, kısa vadeli dış kaynak, iştiraklerden elde edilecek temettü geliri veya iştiraklerden elde edilecek hisse satış gelirinden biri veya birden fazlası ilgili vadedeki ödeme için kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 24.11.2021 tarih ve 591 sayılı toplantısında özetle 1. Şirketimizin ana faaliyet konusu ile uyumlu olarak, iştiraki olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesi içindeki pay oranının %43,04'ten %63,04'e çıkarılmasına, 2. Bu kapsamda, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin %20,13'üne sahip olan Hakkı Gedik'in 50.716.726,76 TL nominal tutarlı dolaşımda bulunmayan paylarından 50.400.000 TL nominal tutarlı kısmının (Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki payı: %20) 235.000.000 TL (beher payın alış fiyatı 4,663 TL) karşılığında satın alınmasına, 3. Devre konu paylara ilişkin ödeme planının aşağıdaki şekilde olmasına,Ödeme Miktarı (TL) Ödeme Vadesi (*)5.000.000 TL İmza Tarihinde35.000.000 TL Gerekli izin süreçlerinin tamamlanıp, hisse devir işleminin tamamlanmasından itibaren yedi (7) İş Günü içinde35.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde35.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde35.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde35.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde35.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde20.000.000 TL Bir önceki ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) iş Günü içinde* Şirketimiz bir defaya mahsus olmak üzere, ilk ödeme hariç herhangi bir ödemeyi altı ay ileri erteleyebilecektir.4. Pay alımlarının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli mercilerin onayını takiben pay edinim işlemlerinin gerçekleştirilmesine,6. Bahse konu pay devir işlemlerinden sonra Inveo Yatırım Holding A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerinde bir değişiklik önerisinde bulunulmamasına,7. İş bu alım işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem sayılmadığından, söz konusu Tebliğ kapsamında herhangi bir işlem ya da değerlendirme yapılmasına gerek olmadığına,8. Bu meyanda, devre konu paylara ilişkin ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980045BIST