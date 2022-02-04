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***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.02.2022 19:02
***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Finansman Bono İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.02.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.02.2023

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 04.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ortaklığımız Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin 500.0000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği finansman bonosu ve/veya tahvillerine ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı taleplerimiz Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.02.2022 tarih ve 6/140 sayılı kararıyla olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999621


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