***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYetkili Organ Karar Tarihi 04.01.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.02.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.02.2023Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız 04.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ortaklığımız Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin 500.0000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği finansman bonosu ve/veya tahvillerine ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı taleplerimiz Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.02.2022 tarih ve 6/140 sayılı kararıyla olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999621BIST