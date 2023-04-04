***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.04.2023 18:44
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 30.03.2023 tarih ve 20/423 sayılı kararına istinaden düzeltme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.03.2024
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 30.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 tarih ve 20/423 sayılı toplantısında 200.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131656
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0364
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1414
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 25,05
|Açılış
|: 1.249,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2230
|19,2278
|% 0,23
|
|Euro
|21,0465
|21,0690
|% 0,65
|
|Sterlin
|23,9445
|24,0646
|% 0,76
|
|Frank
|21,1337
|21,2610
|% 0,89
|
|Riyal
|5,1097
|5,1354
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|36,04
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|26,25
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.477
|8.591
|190,00
|
|Yarım
|4.156
|4.204
|93,00
|
|Çeyrek
|2.078
|2.102
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|0,59
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
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17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
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17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
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17:55ISSEN
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE